Impressionante transformação de um apartamento em Seoul

Em certas situações, o poder da transformação arquitetônica se apresenta quase que como um milagre em residências que à primeira vista parecem não ter solução. Assim foi o caso de um apartamento de dois dormitórios na densa Seoul, capital da Coréia. A tarefa de remodelação desse espaço foi responsabilidade dos arquitetos de interiores do Toki, que hoje integra a seção antes e depois aqui no homify. O apartamento, que antes demonstrava ter espaço insuficiente para exercer as funções necessárias numa moradia, ganhou um ar moderno, jovem e prático.