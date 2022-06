Luxo e belas paisagens nesta casa campestre

Esta casa que Homify escolheu hoje está localizada em um condomínio em Pedra Azul, no Espírito Santo. Com uma área de 225 m2, o que mais chama a atenção nesta residência é a estonteante paisagem ao redor e como equipe do escritório de arquitetura Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento construiu o projeto pensando em valorizar a construção, mas com foco maior no panorama do entorno – uma perfeita mescla entre os ambientes internos e as maravilhas da natureza externa.

Este lar nada mais é do que uma casa campestre que exala uma sensação de conforto. É o local para reunir a família e os amigos durante as férias e os finais de semana para momentos de descanso e relaxamento. O melhor que Homify pode fazer é convidá-lo para um tour visual através das impressionantes imagens desta mansão que interage com um cenário de tirar o fôlego.