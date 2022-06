10 armários para organizar o espaços

Este quarto masculino ao lado conta com uma decoração basicamente composta por artigos vintages e com detalhes delicados que são responsáveis por trazer leveza para o cômodo. As banquetas que apoiam os sapatos trazem um clima divertido e descontraído. O quadro com moldura de madeira crua e o criado mudo que tem a garrafa com flores apoiada auxilia trazendo um toque de arte para o local. A aposta do armário para este quarto foi em um artigo de tamanho compacto. Confeccionado em aço escovado, ele segue um design de peças vintages com detalhes vazados nas portas.