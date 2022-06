Inspire-se com essa maravilhosa casa a beira-mar

Olhado a fachada posterior, deparamo-nos com uma arquitetura impressionante, trabalhada em dois andares e com acesso à praia. Aproveitando o terreno, na encosta com vista para o mar, a casa desenvolveu-se trazendo ambientes marcados por muita transparência e extensos panos de vidro. As esquadrias escuras, apesar da cor, trabalharam uma estética muito leve e delicada.

A vista certamente foi imperativa na escolha das formas e solução de distribuição de espaços. A varada do térreo, com mobiliário de madeira para aproveitar o clima externo, possui acesso e integração com os ambientes sociais e liga-se também à praia através de escadas.

O primeiro andar abriga os espaços de quartos e sala privada dos moradores. A varanda também é acessível através de portas de vidro, onde há cadeiras de madeira para relaxar ou conversar, apreciando a maravilhosa vista. O vidro é utilizado no guarda corpo da varanda, contribuindo para a leveza da composição.