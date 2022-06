Lar perfeito em pedra tem belos jardins e decoração linda

A fachada da moradia surge sob a forma de um bloco térreo que se prolonga em comprimento. A pedra é a grande protagonista deste edifício, um material resistente e que se adapta a estilos distintos, com um resultado quase sempre impecável. Este revestimento ganha ainda mais impacto no cenário verdejante do entorno.

Para entrar chegar até a casa, foi construído um caminho funcional, com pedras alternadas, que vai ao encontro da porta principal que poderia facilmente ser confundida com as demais janelas e portas. De cada lado da porta, colou-se um vaso alto com flores que tornam a entrada mais fresca e convidativa. As esquadrias levam o tom quente de madeira e as janelas encontram-se devidamente protegidas venezianas horizontais. Rusticidade adaptada aos tempos modernos!