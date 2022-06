7 segredos bem guardados nesta casa perfeita

O quarto segredo se aconchega no conforto da sala multimídia. Reservada dos demais espaços, onde o conforto acústico e visual são excelentes, a sala multimídia confere uma harmonização muito elegante ao espaço. O tapete felpudo na cor preta oferece conforto e acolhimento e contrasta com as poltronas e almofadas de cores vibrantes. No teto, próximas às paredes, as luminárias embutidas destacam a pequena mesa onde estão os poucos elementos decorativos do local. A TV é facilmente visualizada de diferentes pontos no espaço, centralizada entre duas prateleiras brancas que tem ao fundo um amplo painel de madeira.