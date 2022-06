Como escolher o melhor material para os painéis da sala!

Na hora de decorar os cômodos da sua casa, pense em todos os detalhes e considere preencher os espaço disponíveis com produtos de qualidade e que mantenham elegância e estilo do ambiente.

Se estiver planejando a nova decoração para o lar, como sugestão, o uso de painéis são uma excelente escolha para deixar o ambiente como as salas de estar mais elegantes e charmosas. Normalmente os painéis que vemos na decoração destes ambientes, acomodam os aparelhos com a TV, ou compõem a estrutura de uma estante para exposição de objetos de decoração, as vezes eles podem funcionar como uma espécie de de divisória para os ambientes integrados como os lofts com salas de estar e jantar, ajudando a criar uma divisão mais confortável e moderna. Os modelos de painéis variam entre os lisos, com revestimentos, como madeira, vidro ou PVC e gesso com texturas variadas, que além de ser muito práticos e fáceis de limpar, também trazem estilo e elegância ao ambiente. Com criatividade, você pode decorar com painéis, diversos ambientes da casa, proporcionando estilo e modernidade para o seu lar.

Confira este artigo que preparamos para você se inspirar e conhecer alguns materiais utilizados na fabricação de bonitos e elegantes painéis.