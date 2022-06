O incrível lar que abraça a luz

Saber trabalhar a iluminação natural no ambiente, é ter à mão uma ótima forma de destacar ainda mais a decoração. Para isto, existem técnicas que facilitam e muito a ampliação da iluminação no interior do lar. Entre estas técnicas o estilo mediterrâneo destaca-se pela leveza e suavidade que emprega ao ambiente. E será este estilo que iremos explorar em um lar gracioso, moderno e que esbanja refinamento estético por todos os lados.

O projeto desenvolvido pelo escritório de arquitetura Varq., de Portugal, traz uma casa simples por fora e perfeitamente distribuída por dentro. Trabalhando o estilo mediterrâneo, onde a pouca presença de elemento e a predominância da cor branca fazem parte da decoração, os profissionais souberam aliar a modernidade de peças chave em meio a decoração junto a ideia de aproveitar perfeitamente a presença da luz natural nas paredes e conjuntos em tons claros que decoram todo o imóvel.

Para conhecer um pouco mais do interior da casa onde elementos artísticos contratam perfeitamente com todo o estilo decorativo do mesmo, convidamos você a entrar conosco portas a dentro, observando detalhadamente este lar incrível que abraça a iluminação natural em todos os ambientes e que, certamente, traz leveza e brilho à rotina de quem passeia por ela.

Inspire-se!