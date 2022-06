Como projetar um quarto no sótão

No sótão, o ambiente tende a ser sempre mais escuro por falta de muitas janelas. Por isso, é necessário valorizar ao máximo a luz natural. Mas nada impede que este espaço ganhe um toque de modernidade com um sistema de iluminação adicionada. Sem dúvida, o espaço fica mais valorizado e a decoração ganha ares mais modernos. Neste quarto projetado por Tredup Design.Interiors, a decoração de estilo minimalista com toques modernos de cores pontuadas no móvel lateral e na iluminação especial do teto, contam com a predominância do branco para realçar anda mais a luz natural necessária para o ambiente.