7 móveis incríveis feitos com caixotes de madeira reciclados

Os caixotes de madeira podem ser aplicados da forma que desejar: alinhados, desproporcionais, ou agrupadas todas juntas compondo uma criativa estante para acomodar os seus livros e objetos de uso na sala de estar ou em um escritório. Se você gosta de trabalhos manuais, desmonte e use somente as partes que desejar. Lixe, pinte e cole. Use a criatividade para montar um móvel prático e utilitário para sua casa ou o seu local de trabalho.