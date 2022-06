Casa de campo luxuosa

A fachada da residência é a realização do sonho dos seus proprietários, que desejam uma casa de campo com traços limpos e simples, com materiais naturais, toques clássicos e com cores que se relacionassem perfeitamente com a paisagem natural circundante. A casa é composta de dois pavimentos. No pavimento superior, um amplo terraço se projeta em direção ao jardim. Imagina o privilégio de ter ao redor da sua casa e diante dos seus olhos esta paisagem exuberante e árvores majestosas que projetam sua sombra sobre seu terraço, com vista privilegiada para o jardim e para o entorno? Uma das vantagens do programa de necessidades ter se organizado em dois pavimentos é que libera-se mais área livre, que neste caso, foi aproveitada como área verde, com um amplo jardim e espaço de recreação.