Casa de madeira estonteante

Inspirado na configuração dos lofts, em que não divisória entre os espaços, o banho do casal se funde com o dormitório. A área do chuveiro é revestida de mármore e fechada com planos de vidro. O aparador de madeira de design minimalista atravessa o box do chuveiro, reforçando a transparência do vidro, que ganha um contorno de invisibilidade. A penteadeira e o lavatório contam com pendentes da Tom Dixon, na cor branca. O destaque, contudo, fica por conta da banheira de estilo free standing, em forma oval, que realça a elegância e o charme do ambiente.