O que uma casa construída em uma encosta de inclinação acentuada nos lembra? No Brasil estamos acostumados com tragédias como os desabamentos de casas situadas em encostas. Todos os anos durante o período de chuvas somos confrontados com a repetição das mesmas tragédias, que além de vitimarem pessoas vulneráveis e inocentes, produzem ideias distorcidas da ocupação do solo. Podemos dizer que a principal causa destas tragédias é a negligência, pois a essência de qualquer encosta é ruir, se considerarmos válida a lei da gravidade. Se em cada projeto fosse aplicado todo o conhecimento técnico disponível, no caso das encostas, análises de engenheiros geotécnicos, estas construções poderiam ser evitadas ou construídas com a tecnologia adequada. Portanto, o problema não é construir em áreas de risco. O problema é negligenciar o conhecimento científico. Se respaldado por um geotécnico, a casa em uma encosta pode oferecer segurança e não riscos.

Homify apresenta hoje uma casa de madeira mais do que linda, situada no alto de uma encosta. Denominada Maison Cardaillac, localizada na França, a residência é composta de dois volumes retangulares que repousam sobre o terreno de forte inclinação, desafiando a gravidade e a nossa intuição. O projeto é de autoria do estúdio Hugues Tournier Arquitetura que concebeu o edifício considerando variáveis fundamentais como o enquadramento das vistas para a paisagem, a trajetória do sol, o diálogo com as construções vizinhas e, claro, as condições naturais do terreno.

Curioso para desvendar todos os encantos e todos os ângulos desta casa de madeira super moderna e prática? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens desta casa de madeira incrível, que se adapta às condições adversas do terreno e proporciona aos moradores ambientes intimistas, práticos e vistas mais do que privilegiadas.