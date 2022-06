Dê um toque oriental para sua casa!

Estampas adamascadas, luminárias de papel e até origamis podem deixar sua decoração com um jeitinho oriental. A casa fica mais zen com estes elementos que remetem ao Japão, à Índia e a outros países do outro lado do planeta. Além disso, o que não pode falta para completar sua decoração: bambu da sorte ou árvore da felicidade, mas qualquer espécie de planta é bem vinda para alegrar cada ambiente do seu lar.

Para levar um pedacinho do oriente à sala de estar, faça um mix entre o moderno e o antigo, dando destaque para as peças do estilo. Incrementar um sofá neutro com almofadas ou colocar um tapete elaborado no chão da sala são duas ideias fáceis de decoração.

O projeto foi criado pelo escritório MZNO, localizado na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro.