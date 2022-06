DIY: Ideias sustentáveis para viver bem!

O jardim vertical é uma excelente ideia para quem deseja suprir a falta de áreas verde, quando se vive nos grandes centros urbanos. Além de servir como uma maneira de neutralizar a temperaturas do ambiente, ainda se torna uma ótima alternativa para enfeitar ambientes como sala de estar ou as áreas externas. Aplicar um painel modular simples do tipo faça você mesmo, permite que você componha o seu jardim com suas plantas favoritas e no formato que você desejar.