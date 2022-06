TOP 5: O lar do vovô moderno!

Começamos nosso TOP 5 com este projeto assinado pelo escritório MEIUS Arquitetura, com uma reforma nos oferece uma perspectiva completamente diferente do que seria o lar perfeito para o vovô moderno.

Construído no espaço da antiga oficina e garagem do vovô, o projeto renovou os espaços completamente, com melhor qualidade e segurança para que o vovô pudesse transitar com liberdade em espaços feitos sob medida. Uma vez repaginada, a passou a oferecer soluções modernas e mais práticas, sem deixar de esbanjar conforto! Acesse este link e conheça a nova casa do vovô.