10 estantes geniais para a sala

Aqui temos mais uma estante moderna para sala que trabalha com elementos simples para criar uma peça inspiradora e elegante. O projeto em questão traz diversos nichos de madeira com revestimento branco distribuídos de forma quase aleatória pela parede. Mas não se engane. Esta suposta aleatoriedade esconde um projeto de design dos mais sofisticados, criando um ambiente que respira criatividade e cultura. Uma das grandes vantagens de se trabalhar com nichos é que, eventualmente, novos elementos podem ser adicionados à peça principal, de acordo com a necessidade do morador.