Tapetes infantis perfeitos!

Neste projeto singelo do escritório português Tiago Patrício Rodrigues, Arquitectura e Interiores, temos um espaço que exala fofura e delicadeza em todos os cantos. Comecemos pelo tom de rosa que domina o ambiente, presente nas cortinas, nos puxadores das gavetas e até mesmo nas roupas da bonequinha Hello Kitty! Mas vamos falar do tapete infantil: aqui temos um modelo que traz uma temática voltada para a natureza, cujo maior destaque é a borboleta azul que passeia pela paisagem. Além do layout caprichado, as ilustrações em textura garantem alguns bons momentos de descoberta para o bebê que dorme aqui.