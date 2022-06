9 ideias práticas de cozinhas

Cada vez mais importantes no décor de uma residência, as cozinhas estão se transformando em espaços de relacionamento, degustação e lazer, como os famosos espaços gourmet. A cada dia as pessoas descobrem o prazer de um bom prato, estabelecendo a cozinha mais como um espaço gourmet do que como apenas o local para o café e o lanche. Até por isso, nada mais importante que contar com um planejamento e um projeto de design dos mais caprichados na hora de fazer a decoração deste espaço.

Uma das opções que oferece mais liberdade tanto ao decorador como ao cliente são as cozinhas moduladas. As cozinhas moduladas oferecem diversas opções de escolha, já que os módulos podem ser ajustados de acordo com o gosto do freguês – oferecendo ainda a possibilidade de ampliação sempre que necessário.

Confira agora em nosso artigo no homify algumas opções de cozinhas moduladas. Práticas e eficientes, estas cozinhas não dispensam o charme e o estilo que nós tanto admiramos!