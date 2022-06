Fofura: 10 quartos de bebê completos

Vivemos hoje numa sociedade que preza mais do que nunca a sustentabilidade e o cuidado com a natureza. Por que não trabalharmos estas ideias e conceitos desde cedo com nossas crianças? Neste quarto de bebê completo temos um projeto que se define pela economia de elementos, mas que ainda assim consegue soar absolutamente rico em ideias. Todos os móveis, desde o berço, passando pelo trocador e pelo armário, são construídos a partir do mesmo tom de madeira, deixando tudo com uma sensação de continuidade. Por outro lado, os elementos em verde, como as paredes, as borboletas e as flores espalhadas pelo quarto deixam tudo com um ar silvestre e ecologicamente correto, uma lição a ser aprendida desde cedo.