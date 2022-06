Cores frias e quentes: como usá-las na decoração de sua casa

Um dos conhecimentos mais básicos e fundamentais no trabalho em arquitetura, design e decoração é a teoria das cores. Antes de mais nada é preciso lembrar que cor é uma característica da luz: sem a luz solar, não haveria cor. Ela é composta por ondas eletromagnéticas de diferentes comprimentos das quais só algumas vemos a olho nu. Por isso, os profissionais dessas áreas contam com um instrumento de trabalho chamado círculo cromático, mais popularmente conhecida como roda das cores.

Contando com 12 diferentes cores, esse instrumento apresenta as cores primárias (aquelas cores puras não resultantes de mistura), as cores secundárias (resultantes da mistura de cores primárias) e cores terciárias (resultantes da união de cores primárias e secundárias).O que acontece é que encontramos na roda das cores exatamente as cores do espectro solar, partindo do vermelho, passando pelo laranja, o amarelo, o verde, o azul e chegando ao violeta.

As cores classificadas como primárias são o amarelo, o azul e o vermelho, enquanto as cores secundárias são o laranja, o verde e o violeta. Já as terciárias são as outras seis: turquesa (azul mais verde), carmim (vermelho mais violeta) e verde-limão (amarelo mais verde) e três outras sem nomes definidos decorrentes das misturas vermelho-laranja, amarelo-laranja e azul-violeta.As variantes mais escuras ou claras destas cores são obtidas ao se juntar preto (sombra) ou branco clareamento). Ainda se pode realizar a mistura da cor com cinza (saturação ou croma): quanto mais cinza tiver na cor, mais neutra ela se torna.

O círculo cromático também permite distinguir as cores frias, que são o violeta, o azul e o verde, e as cores quentes, que são o amarelo, o laranja e o vermelho. A aplicação das cores quentes e frias em um projeto deve levar em conta vários fatores. Por exemplo, a dimensão do espaço: se forem usadas cores quentes em ambientes pequenos, eles podem se tornar asfixiantes e opressores, enquanto, se os ambientes forem grandes e as cores frias, pode haver uma sensação de vazio e tristeza. Já a luz – natural ou artificial – deve ser levada em conta na escolha entre cores quentes ou frias, pois ela pode intensificar demais tanto as quentes ou as frias, ou seja, as quentes ficam mais quentes e as frias, mais frias. O ideal é que os ambientes que recebem menos luz natural sejam aquecidos com cores quentes e aqueles que recebem mais luz natural sejam refrescados com cores frias.

Existe ainda uma longa lista de cores neutras, composta por branco, preto, marrom, creme, bege, cinza e todas as suas diferentes tonalidades que, precisamente devido à sua neutralidade, são extremamente versáteis. Combinam com praticamente todas as outras cores da roda e são um excelente ponto de partida para quem está iniciando na decoração ou não quer arriscar muito. Com as cores neutras, é fácil aquecer a divisão com tons mais quentes ou refrescá-la com tons mais frios.

Assim, mais importante do que saber qual é a melhor cor para cada ambiente da casa é lembrar que cada caso é um caso, envolvendo vários fatores como dimensão do espaço, luz, função do ambiente e a própria personalidade do morador, entre outros. Isso porque uma pessoa muito estressada ou nervosa pode ser negativamente afetada por cores quentes e precisar de cores frias para conseguir mais serenidade e relaxamento.

Comumente, considera-se as cores quentes ideais para áreas de convívio como a sala de estar por causa da sua alegria e o seu aconchego, enquanto as frias são indicadas para áreas mais íntimas como o quarto e o banheiro, pois busca-se aí tranquilidade e paz. Mas isso não é uma regra gravada em mármore: o importante é que a escolha de cores de um ambiente não peque pela saturação delas. O mais acertado é que a cor principal seja equilibrada com as cores neutras, dando um espaço para o olhar descansar dos seus efeitos psicológicos e ambientais.

Por isso, apresentamos a seguir para você algumas possibilidades de composição com cores quentes e frias, que demonstram inclusive que as regras mais comuns no uso das cores frias e quentes em decoração podem ter as suas exceções. Boa leitura!