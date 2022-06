Conheça o lar onde o futuro está a um passo

O futuro chega a todo instante. A dinâmica do tempo é algo incrível. E embora a vontade de dominá-lo seja comum desde os primórdios na humanidade, o máximo que conseguimos é fazer exercícios de imaginação onde tentamos antecipar as necessidades e preferências do ser humano. Por sorte, alguns destes exercícios são cuidadosamente projetados para mostrar no presente, o que poderá ser comum no futuro. Com esta ideia na cabeça, o escritório Vismaracorsi Arquitectos, de Rosário, Argentina, desenhou um projeto que, com sorte, poderá ser referência de moradia para nossos futuros lares.

Com um lindo projeto de linhas retas e amplas, o escritório desenhou uma casa em estilo minimalista que, à primeira vista, nos lembra uma grande caixa retangular. Definindo o branco como principal cor tanto no exterior, quanto no interior do imóvel, o visual minimalista foi perfeitamente aplicado, ora deixando toda a amplitude livre dos espaços, ora poucas peças coloridas que se destacam nos ambientes. Em cada um dos espaços, a certeza é de modernidade em cada canto perfeitamente decorado, seja com a presença de um jardim interno ou com a iluminação criativa do ambiente.

Se você tem vontade de ver as ideias pensadas em um futuro que está cada vez mais próximo, siga conosco e confira todos os detalhes deste maravilhoso lar, onde o futuro se apresenta em ideias simples e funcionais, onde, cada nova descoberta, poderá ser um passo novo para suas inspirações decorativas em seu próprio lar. Aproveite o convite, embarque nestas ótimas ideias e antecipe o futuro!