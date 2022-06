O chalé moderno no topo da montanha

Falando ainda sobre a pequena varanda presente ao fundo do chalé, notamos um ambiente confortável com a presença do amplo sofá em L , onde o piso de madeira reforça a comodidade do espaço. As duas entradas para ambientes diferentes, trazem uma composição dinâmica na forma de interagir com o interior do imóvel. A posição do espaço trabalha perfeitamente com a posição do sol pelas manhãs – horário mais saudável para aproveitá-lo.