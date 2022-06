Uma casa que mergulha no azul ao redor

Céu azul, piscina refrescante e a natureza ao redor. Um cenário como este pode descrever uma vida perfeita, com a rotina que escolheu o isolamento no campo, com a vizinhança de pássaros que cantam com vigor cada novo nascer do sol. A indescritível sorte dos proprietários desta magnífica casa projetada pelo escritório Lighten, de Medellín, na Colômbia, pode ser vista a cada traço que a molda em meio a um cenário perfeitamente deslumbrante.

Em formato que linhas retas alongadas e modernas, a casa de dois pavimentos localiza-se no alto de uma montanha, cercada por natureza em todos os lados. A casa destinada especialmente para os períodos de férias, reserva diversos espaços que buscam o pleno relaxamento em meio a estadia no espaço. Situada em um cenário tropical, onde o azul no céu é a cor constante, o projeto trouxe a presença de uma longa piscina externa dividida em duas partes, onde, à beira de uma delas, é possível apreciar todo o horizonte que se estende sobre o rio à frente do imóvel.

Os cuidado com as modernas formas de iluminação também merecem destaque, especialmente pela presença da fogueira elétrica no centro de um dos vários espelhos d'água espalhados pela incrível casa. Lâmpadas LED acompanham ainda a fachada e diversos locais do quintal, dando um toque de modernidade singular ao visual.

Estes detalhes e muitos outros, poderão ser acompanhados em uma viagem do seu computador para um ponto isolado nas montanhas de Medellín, onde você poderá desfrutar visualmente de uma construção preciosa para momentos onde a única preocupação será se refrescar em meio a natureza.

Venha conosco e inspire-se!