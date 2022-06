Igreja antiga convertida em casa moderna

Imagina viajar para o interior para curtir a atmosfera rural e tranquila e do campo e se hospedar em uma capela? Isto mesmo, na cidade de Forest-in-Teesdale, no Reino Unido, encontramos esta simpática e linda igrejinha feita de tijolinhos, à beira de uma estrada rural, que foi completamente reformada e convertida em uma casa de férias luxuosa.

Homify apresenta a extraordinária The Chapel, ou a capela, em português, reformada e repaginada pelo estúdio Evolution Design. Localizada em uma área rural deslumbrante, a poucos passos da famosa cachoeira High Force, a capela foi reformulada para acomodar com todo conforto e requinte turistas em busca das atrações do eco turismo local, que inclui caminhadas, ciclismo, escalada e pesca. Mas o turista pode também simplesmente relaxar e curtir o conforto e o estilo único da capela e a atmosfera tranquila do seu entorno. Seja qual for a programação, hospedar-se nesta capela é uma experiência magnífica.

Curioso para desvendar todos os encantos e todos os ângulos desta casa de férias incrível? Então confira a seguir mais detalhes e imagens da Capela, vencedora do prêmio de melhor propriedade do Reino Unido de 2015. As imagens são de autoria de Chris Humphreys Fotografia.