Antes e depois: a cozinha que transformou a casa toda!

No novo remake do projeto, logo atrás da cozinha e em frente à porta de entrada, o espaço ganhou uma pequena biblioteca embutida na alvenaria. Ou seja, a antiga em linha reta e limpa, agora apresenta reentrâncias e espaços funcionais, em um estilo simples e moderno de acordo com toda a área do balcão. As cores escolhidas foram o branco e madeira, sendo a primeira para as paredes e a outra para as prateleiras. Uma jogada de frescor e elegância!