Antes e depois: uma reforma para iluminar!

O dia em que começamos a viver em uma casa nova é exatamente aquele onde iniciamos uma nova história. Mas o que acontece quando a casa ou apartamento já possuía antigos protagonistas?

Comprar ou alugar uma casa antiga é algo totalmente comum em nosso país e no mundo todo. Dependendo do caso, as condições podem mudar bastante, mas na maioria das vezes, uma boa reforma pode ser o passo seguinte e a melhor escolha. Foi exatamente o que aconteceu neste apartamento localizado em Matosinhos, em Portugal.

Passando de geração para geração, a neta e proprietária herdou o apartamento de sua avó. Nos interiores, embora as condições não fossem tão ruins, havia ancorado um passado distante, resultando em uma estética e funcionalidade impraticáveis. Ele precisava de uma nova abordagem na sua concepção, além de recuperar a sua vitalidade e se adaptar a um estilo de vida mais contemporâneo. Além disso, a reforma poderia resolver pequenos defeitos, tais como falta de iluminação e ventilação.

E foi assim que a arquiteta portuguesa Teresa Pinto Ribeiro tomou este desafio e desenvolveu um projeto de restauração completa, redesenhando a decoração de interiores, com um excelente resultado mostrado abaixo através da seguinte seleção de imagens.