Metamorfose de uma casa muito antiga

As casas antigas têm um charme inato, no entanto, ao reformá-las, uma das principais preocupações é a falta de espaço para fazer pequenas intervenções de reabilitação interiores. Antigamente, os ambientes eram menores, e nas casas o lema era o seguinte: quanto maior o número de espaços independentes, melhor, pois quantidade era igual à qualidade.

Precisamente isso aconteceu no elemento de comunicação vertical da casa. As escadas foram revestidas com um design desprovido de beleza. Para resolver esse problema, os arquitetos estudaram o caso a fundo, e decidiram revesti-las com madeira. O resultado é de uma forma moderna com elementos tradicionais!