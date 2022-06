A mansão moderna de teto infinito

Quando pensamos em casas construídas no campo, dificilmente nos vem à memória a imagem de casarões modernos com linhas amplas. O comum é que pensemos em casas de acabamentos rústicos, onde a madeira ou a pedra são presenças certas, proporcionando um cenário completamente campestre.

No entanto, o projeto que trouxemos hoje, traz a graciosidade de um amplo casarão em três blocos, com suas linhas amplas e aberturas geométricas, com a presença ampla do gramado sem muro, onde os lotes são divididos de forma igual em um bairro protegido e calmo. Desenhado pelo escritório alemão Schiller Architektur BDA, a ideia nos faz repensar na soma ideal para quem ama o clima do campo, mas não abre mão do conforto moderno.

Com um interior que prima pela decoração minimalista, as paredes e tetos amplos e brancos nos trazem a sensação do infinito quando divagamos pelos ambientes espaços perfeitamente distribuídos. Para que você possa apreciar um pouco mais deste incrível projeto, aceite o nosso convite para pisar descalço na macia grama presente no quintal e adentre conosco nesta maravilhosa casa que, certamente, é o sonho de todos nós.