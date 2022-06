Como decorar de maneira versátil sua compacta sala de estar?!

Sua sala de estar pode ser pequena, mas uma coisa é certa, existem cantos e paredes suficientes para que você possa utilizar com máximo aproveitamento do solo ao teto. Por isso, coloque poltronas ou bancos de madeira de fácil mobilidade, abajures verticais e vasos apoiados no chão. Aproveite as paredes e seus cantos com estantes e quadros que formem um conjunto interessante, você pode preencher uma das paredes com quadros e deixar uma parede neutra para equilibrar o ambiente.