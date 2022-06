5 dicas de ouro para construir uma pérgola no seu jardim

Se por um lado há quem lamente a partida do verão, por outro há quem ainda comemore o clima tropical sempre quente no Brasil. Por isso, para quem tem a sorte de manter um jardim no quintal, as possibilidades de contar com um espaço que aproveita a presença da brisa fresca, mantém uma boa cobertura e onde o clima é sempre agradável, as pérgolas podem ser uma ótima solução.

Com a estrutura de uma pequenina casa em meio ao jardim, as pérgolas oferecem abrigo e conforto para que o descanso e relaxamento possam ser sempre usufruídos da melhor forma possível sem a necessidade de precisar sair do próprio quintal. Geralmente em estruturas de madeiras, estes pequenos locais anexados ao lar podem ser ótimas opções isoladas para atividades de trabalho, estudo ou simplesmente o descanso.

Embora a ideia seja incomum, a construção de uma pérgola não envolve grandes investimentos, basta apenas definir o tipo de estrutura, que, geralmente, se mantém entre quatro ou cinco colunas de sustentação para um telhado reto ou em duas quedas.

Para que você possa conhecer ainda um pouco sobre estas excelentes alternativas para deixar o seu quintal ainda mais especial, trouxemos alguns ótimos exemplos de pérgolas projetadas pelo escritório Extaze Outdoor, de Taninges, França, para mostrarmos o quão elegante elas ficaram em um quintal de pouco espaço.

Aproveite o clima outonal e a brisa tropical e inspire-se para estruturar estas ideias seu jardim!