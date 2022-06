Iluminação natural: Apaixone-se por esta casa repleta de janelas

A fachada posterior da casa mostra uma arquitetura com diferentes tipos e tamanhos de janelas, dando movimento e assimetria a esta fachada, com aberturas adaptadas às diferentes necessidades de cada espaço que está por trás delas. Em torno do centro da fachada, há uma entrada feita de painéis de vidro deslizantes, que dão acesso a uma escadaria coberta em pedra natural que termina na espetacular piscina, cercada por um deck de madeira que contrasta com os tons claros das escadas e fachada. A simetria do volume e paisagismo é mantida por elementos repetidos em cada lado da escada, sendo esta a espinha dorsal deste lado da arquitetura.

Sem dúvida uma residência inteligente, moderna e elegante, que conseguiu materializar todas as idéias e necessidades dos clientes para um resultado fantástico e uma solução de extremo bom gosto. Aproveite e conheça:

