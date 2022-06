A casa de campo que ganhou uma nova história

A restauração leva em conta as principais estruturas do imóvel. Por isso, o trabalho redobrado em manter as características originais da edificação pode ser maior do que iniciar uma construção do zero. Oferecer melhores condições à fundação, remover imperfeições e realinhar a obra com as características iniciais da planta, mas somando as inovações necessárias, fazem parte de uma série de trabalhos cuidadosos quando o assunto é reestruturar uma casa. Na imagem, por exemplo, podemos ver que todo o entorno da construção foi limpo para que ficasse mais fácil a amplitude do imóvel e o necessário nivelamento do solo. O telhado, por sua vez, foi completamente removido devido ao seu estado completamente deteriorado.