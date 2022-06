Apaixone-se por esta incrível casa minimalista!

Não bastando a amplitude do ambiente integrado com o ótimo visual, descemos ao quintal reservado no lado oposto da casa, onde uma varanda com TV, organizada em um quadrado quase perfeito, nos leva ao deck de madeira que acompanha o quintal. A decoração simples, com uma rede de balanço e as árvores, é o suficiente para que a sensação de desfrutar do local seja plena e completamente relaxante.

Modernismo, beleza, funcionalidade e discrição. Esta casa é simplesmente um sonho real.