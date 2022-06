Casa neomoderna: como desenhar uma?

O design e a arquitetura neomoderna estão se tornando cada vez mais populares nos dias de hoje. Uma das principais razões talvez seja porque todos nós procuramos mais simplicidade em nossas rotinas por conta do estresse e do caos das cidades grandes. O neomodernismo é um estilo dominante de arquitetura nos séculos 20 e 21, especialmente em casas residenciais e escritórios corporativos. O novo estilo moderno rejeita ornamentação clássica, decorações e detalhes deliberados. Edifícios neomodernos, assim como os modernos, são projetados para ser em grande parte funcionais.

Na verdade, arquitetura neomoderna não é bem um estilo, mas sim uma expressão das necessidades temporais do agora. No entanto, quando a arquitetura moderna rompeu com a ornamentação clássica e sua formalidade de simetria foi uma mudança revolucionária na teoria, classificando-a como um movimento e, portanto, um estilo. Todas as tendências de design tornam-se mais claras e evidentes com o passar do tempo.

Para deixar claro o que é o estilo neomoderno e como você pode obtê-lo no projeto da sua casa, confira o nosso post por completo. Inspire-se!