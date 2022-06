Um sobrado charmoso e confortável

No quarto do casal predominam as cores neutras. A parede da cabeceira da cama foi pintada de marrom, dialogando com as cortinas e com o piso de madeira. O quarto está interligado com uma sacada, com vistas privilegiadas. No quarto, peças decorativas como quadros e vasos de flores trazem a natureza para o convívio do casal, para o deleite do casal.