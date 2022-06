A casa que liga o passado ao presente

Se você pudesse construir um novo lar onde, nele, haveria uma ponte para o passado, você seguiria com essa ideia? Pois, foi com este criativo e incrível conceito que os profissionais Filipe Pina + Maria Inês Costa, de Portugal, construíram a Casa Ja.

Localizada na periferia de Guarda, cidade portuguesa, a construção estabelece uma ligação incrível entre passado e arquitetura contemporânea. Dividida entre dois volumes, um feito de pedras e outro com a presença do betão, as características da construção somam o novo ao velho, a rusticidade ao modernismo, tudo muito bem separado no interior da casa, que aproveitou o pátio perfeito na entrada do lar para criar as divisões entre os acabamentos visuais que ligam uma antiga construção com a atual renovação necessária.

A modernidade e beleza segue degrau a degrau nas escadas de acabamento visual moderno e perfeito. As paredes nas laterais das escadarias, sempre em vidro, proporcionam a beleza de uma iluminação natural bem aproveitada e que invade facilmente o lar de paredes em cor branca.

A divisão do lar segue em dois pisos: no térreo, cozinha e garagem; no primeiro piso, quartos e sala de estar; no segundo piso, o quarto principal localizado em local privilegiado: no centro da antiga construção, mantendo a maior proximidade possível com o passado da antiga casa.

Para que você possa conferir ainda mais as modificações desta construção incrível, que traz a presença da nova casa em meio ao antigo lar, convidamos você a visitar conosco os ambientes internos deste maravilhoso projeto português, que soma com talento a rusticidade e a modernidade em um espaço perfeitamente confortável e cercado de beleza em cada detalhe.

Venha conosco para subir as escadas deste incrível lar e inspire-se em cada detalhe!