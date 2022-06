Relógios de parede modernos e elegantes

​ Com a finalidade de criar métodos mais precisos para medir o tempo do que os relógios de roda, Galileu Galilei usou as oscilações de um pêndulo para calcular o tempo. Observando os enormes candelabros de bronze pendurados no interior de uma igreja enquanto assistia a uma missa, Galileu observou que as oscilações se tornavam cada vez menores à medida que diminuía o ritmo do movimento, apesar da amplitude ser menor, o tempo do vaivém mantinha-se constante. Galileu descobriu que o pêndulo mantém a mesma oscilação em movimentos longos ou curtos. Em 1656, Christiaan Huygens desenvolveu o mecanismo do primeiro relógio de pêndulo e se baseou em uma das mais importantes descobertas do cientista italiano Galileu Galilei, no século 16.

Apesar de hoje existirem relógios mais precisos, os relógios de pêndulo continuam a ser populares e muito decorativos. Além dos relógios de madeira, os relógios de pêndulo também podem se podem adaptar a um estilo minimalista. De linhas simples e cores modernas, este relógio de pêndulo moderniza um clássico.