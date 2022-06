Loft grande de 430m² traz mix de texturas e madeira na decoração

Um grande loft, confortável e ventilado – essa foi a inspiração para criar a casa projetada pelo arquiteto Flávio Vila Nova em Tatuí, interior de São Paulo. De linhas retas, a grande residência de 430 metros quadrados e salão principal com pé direito duplo, de 7 metros, ganhou uma ampla mistura de materiais: concreto, madeira, vidro, pedra, parede de taipa, tijolo de demolição. No andar superior, no nível da rua, fica a sala com lareira, a suíte do casal e o escritório. O convívio familiar acontece no piso inferior, que reúne os cômodos mais importantes, como é usualmente uma casa térrea.

Se você curte ousar e não tem medo de experimentar, essa casa é uma ótima opção como referência de mistura de materiais e texturas que dão certo. Com certeza os moradores desta habitação nunca vão ficar entediados e sempre vão ter algo novo para descobrir nas paredes, portas e janelas de seu lar. Um projeto que vale a pena conferir.