Uma casa rural perfeita

Embora o formato da estrutura e o telhado de palha dominante mantém este projeto perto do gênero tradicional, existem algumas peculiaridades do projeto que vieram definitivamente da arquitetura moderna. A notável fachada de linhas horizontais é formada por uma estrutura de ripas que protege o enorme revestimento de vidro. As linhas limpas contrastam com a construção tradicional da casa-celeiro, mas ainda mantém a unidade através do uso de madeira com o telhado de palha.

Transformação total: antigo celeiro vira casa de família