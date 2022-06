9 maneiras de valorizar sua casa!

Considerado um elemento tradicional da decoração de interiores, as molduras que arrematam o encontro das paredes com o teto se revelam uma boa alternativa para decoração das salas de estar.

As cores e os formatos podem variar, embora a maioria das pessoas prefira aquelas que proporcionam um visual clássico. Alguns modelos mais modernos como, As molduras de design retos, são tendência na decoração de interiores e deixam qualquer espaço com um ar contemporâneo. Se não gosta de tanto contraste, experimente pintar as paredes e as molduras com a mesma tonalidade para atrair um efeito mais moderno.