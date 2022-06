Uma casinha para dois recém-casados chamarem de lar

Quem casa, quer casa. Este velho ditado faz todo o sentido para quem acabou de juntar as alianças douradas e segue rumo ao compartilhamento de um lar. É inevitável que, seguindo para uma nova vida, a divisão de uma nova casa faça parte das escolhas de pessoas que selaram o acordo de passar o resto de suas vidas com aqueles que amam. Por isso, a responsabilidade do casamento vai muito além dos planos de entrar e sair de uma igreja. Afinal, o verdadeiro templo de união será a casa onde irão morar.

Na Coréia do Sul, assim como em muitos outros países, é grande a dificuldade para pessoas jovens comprarem uma casa nova onde viverão seu matrimônio. Por isso, a principal busca de pessoas que estão na condição de recém-casados, é a opção pela reforma de casas ou mesmo a compra de pequenos imóveis que trazem a possibilidade de serem ampliados ao longo do tempo. E hoje, no homify, falaremos desta busca pela melhor reforma possível para quem começará uma vida a dois.

Pensando na busca por reforma de um lar para recém-casados, o escritório de arquitetura Common Ground, da Coreia do Sul, realizou uma grande reformulação em uma casa antiga e desgastada pela ação do tempo. Para promover a perfeita acomodação ao casal, a ideia foi otimizar cada detalhe no pequeno espaço de 50m², trazendo ideias modernas e com a decoração que prima pela perfeita utilização da iluminação no local de pouco espaço.

Para conferir como ficou este ótimo projeto, convidamos você a seguir conosco e conhecer um pouco mais sobre o simpático lar onde o também simpático casal irá estabelecer moradia por muito anos, com todo o amor e o aconchego que só os bons projetos podem oferecer.

Venha conosco e inspire-se!