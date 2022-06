Mais espaço nesta casa da família

Se de repente você sente que as paredes estão se fechando em sua própria casa e você se vê sem inspiração e achando tudo meio sem graça, saiba que chegou a hora de uma mudança. Muitas casas mais antigas já não satisfazem as exigências que temos hoje nesta vida moderna com seus planos fechados, muitas vezes de pequena escala e espaços apertados.

Por isso, mais e mais pessoas decidem mudar seus lares e, mais cedo ou mais tarde, optam por ampliar suas casas, o que aumenta consideravelmente a qualidade de vida dos moradores. Seja mexer na altura, na largura ou na profundidade – há, provavelmente, em praticamente todas as propriedades a oportunidade de transformar algum ambiente não utilizado e deixá-lo ainda maior. Em Bochum, na Alemanha, com a ajuda do escritório de arquitetura ONE!CONTACT, esta bela casa de 1963 ganhou mais espaço, luz e ventilação. Dê uma espiada como esta casa de família se tornou em uma moradia conectada com a vida atual.