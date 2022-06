Casa de veraneio impecável

A maior atração da casa de veraneio é a piscina de borda infinita, revestida de pastilhas cerâmicas, situada na parte posterior do terreno, com vistas privilegiadas para o todo o entorno da edificação marcado para o verde exuberante da natureza selvagem. A piscina é composta de duas partes, uma ampla borda praia e uma longa raia, de maior profundidade, que permite aos moradores e convidados nadar. O desenho da piscina cria a sensação da piscina flutuar no espaço.

Para você que se encanta com casas de veraneio e quer apreciar mais um projeto maravilhoso com de casa interiorana com atmosfera bucólica, leia este artigo.