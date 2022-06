Uma sala de estar para cada signo do zodíaco!

“There’s no place like home.” Este podia ser o lema dos cancerianos. Para eles, casa é conforto, família, refúgio e proteção. Não é por acaso que o canceriano é tão apegado àqueles que ama. Os nativos deste signo são sensíveis e têm uma forte sentido de família. A decoração das suas casas surge como um prolongamento destas características. Cores suaves e ambientes românticos, tranquilos e confortáveis. A sala da imagem com a lareira, o sofá cheio de almofadas, a luminária emanando uma luz indireta e as velas criando uma ambientação, sem dúvida é perfeita para os mais sonhadores do zodíaco.

Fotografia pela Immofoto-Sylt.

