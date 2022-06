O encanto singular de uma pequena casa nas montanhas

E se você morasse em uma casa fosse presencial um espetáculo a cada nascer do sol? Subindo entre montanhas onde o cultivo da uva protagoniza um cenário espetacular, o sol traz os traços de suas cores laranjas acompanhados do avermelhado que aos poucos ganha espaço entre as nuvens. Os raios chegam com leveza em sua janela e aos poucos aquecem o interior do seu lar. Você, em uma posição debruçada na janela, saboreia um café fresquinho, que ainda mantém seu aroma gostoso entre os móveis de madeira maciça, e aprecia cada segundo no interior do cenário incrível visto do interior de uma pequena casinha.

Toda essa descrição certamente cabe bem no projeto que iremos apresentar hoje. Desenhado pelo escritório SAMF Arquitectos, de Lisboa, Portugal, a pequena Casa dos Caseiros, promove uma sorte absoluta na vida leve de quem a habita. Disponibilizada em meio a um vinhedo no alto de uma montanha, a casinha com desenho colonial traz a simplicidade de quem não exige muito da vida, a não ser sentir o clima perfeito que a natureza traz todos os dias.

Perfeitamente inserida no cenário vinícola, a casinha traz uma composição simplista com ambientes integrados e cores alegres. Sua harmonia perfeita com as construções ao redor, traz toda a beleza da arquitetura colonial com elementos que fogem de qualquer rebuscamento. Simplicidade e perfeita utilização dos espaços são as combinações essenciais para que a vida corra sem pressa, mas feliz.

Para conferir as ideias que complementam esta pequena e deliciosa casinha, convidamos você a conferir conosco cada detalhe inserido neste delicioso lar. Temos a certeza de que, arrumar suas coisas e fugir para um berço delicioso em meio a montanha, será uma vontade comum a todos que visitarem esta casinha conosco.

Venha e inspire-se com este ótimo exemplo de casinha simples, mas totalmente encantadora.