De terraço descuidado a verdadeiro paraíso!

Que tal a mudança? Agora, aquele espaço vazio que víamos na imagem anterior tem uma mesa de refeições protegidas por um belo pergolado que, com a sua brancura e leveza, quase nos dá aquela sensação de oásis no meio do deserto. Deste lado, além de se poderem fazer as refeições, os proprietários também podem aproveitar as espreguiçadeiras e ler um livro, ouvir música, tomar sol ou, pura e simplesmente, contemplar o seu novo espaço. O pergolado garante sombra e a luminária suspensa torna o terraço acolhedor e prático quando a noite cai.