Reforma imperdível de um apartamento

Impossível não se surpreender com o resultado! Não parece, mas trata-se do mesmo espaço. A situação arruinada e em processo de reconstrução, reverteu-se em uma sala de estar totalmente confortável. À primeira vista, destacam-se as paredes brancas e impecáveis, criando um pano de fundo claro para os elementos em madeira que aquecem e definem este espaço com muita personalidade.

Uma atmosfera de tranquilidade, alcançada pelo uso dos materiais naturais em comunhão com a base iluminada, fica ainda mais ressaltada com seus elementos decorativos. Encontramos louças, jarros, cerâmica e um vasinho de plantas, ideias que acrescentam frescor. Se dúvida uma sala para entrar e permanecer.