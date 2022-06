Grandes renovações em um minúsculo banheiro de 7m²

Quanto menor o espaço, maior o desafio. Decorar pequenos ambientes requer, além de boas escolhas, uma série de considerações importantes quanto a cada detalhe. Umas das principais atenções, certamente deverá ser direcionada para as cores que estarão presentes no ambiente. Principalmente falando de banheiros pequenos, as cores escolhidas devem ser feitas com preferência pelos tons claros, já que desta forma o espaço em tamanho menor poderá ganhar amplitude com a iluminação presente, além de ser beneficiado com a iluminação valorizando o espaço.

Hoje, mostraremos na prática o quão os detalhes que valorizam a iluminação são importantes para as renovações de pequenos banheiros. No projeto abaixo, assinado pelo escritório alemão Innenarchitekturbüro Jürgen Lübcke, o desafio foi recriar um minúsculo banheiro de 7m², reorganizando os detalhes do espaço de maneira a diminuir os excessos visuais presentes no ambiente. As cores, antes melancólicas, passaram a trabalhar de maneira mais favorável quanto ao uso do espaço. As mudanças quanto ao armazenamento de objetos e itens do ambiente também merecem destaque, já que foram organizadas de maneira mais prática, limpa e moderna.

Observar as mudanças feitas neste pequeno banheiro é uma ótima forma de ter boas ideias, especialmente quando falamos de quem sofre com este mesmo problema. Por isso, convidamos você a vir conosco e aprender um pouco mais sobre o quanto é interessante a possibilidade de redecorar e repensar as decorações do seu lar, ainda que estes tenham sérias limitações de espaço.

Venha conosco e inspire-se!