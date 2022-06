Reforma total transforma apê em lar espaçoso e moderno

Os tempos mudam e a arquitetura acompanha todas essas transformações e o mais maravilhoso é que, muitas vezes, dentro dessas renovações nós queremos virar tudo de cabeça para baixo e fazer uma grande reforma – na vida e junto com ela, também em nossa casa. É o caso deste projeto, que leva Homify até a cidade espanhola de Bilbao, e mostra a modernização que o escritório de arquitetura Garmendia Cordero Architects realizou nesta antiga moradia.

A habitação, que era excessivamente compartimentada com um corredor de 11 metros, precisava ser adaptada às necessidades de um jovem casal. Nela, foi feita uma reforma abrangente que conseguiu melhorar a utilização da propriedade tornando-a contemporânea e atualizada com os tempos modernos. Quando o projeto começou, as outras solicitações dos proprietários eram uma maior sensação de espaço, a redução do corredor para evitar a perda de superfície e um local muito luminoso.

No final, foi concebido um apartamento moderno, brilhante e espaçoso. Você pode conferir o passo a passo da transformação neste livro de ideias.